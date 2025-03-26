روسيا تنتقد مواقف القادة الأوروبيين من الهدنة في أوكرانيا

انتقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مواقف بعض القادة الأوروبيين تجاه وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وقال لافروف، في تصريح للقناة الأولى للتلفزيون الروسي، أمس، إن "مختلف السياسيين مثل ماكرون وستارمر وفون دير لاين، بدأوا بالصراخ بأن الكرة في ملعب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".- حسب وكالة سبتوتنك الروسية

وأضاف لافروف: "لكن قبل 3 أيام من ذلك، كانوا يتحدثون عن رفض أي هدنة وعن ضرورة ضخ أوكرانيا بالسلاح قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات، ليكون لديها موقف قوي، لكنهم غيروا موقفهم في الحال بعد تغير اتجاه الريح".

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أنه في أوائل شهر مارس الجاري، أعلنت كييف لأول مرة عن استعدادها للموافقة على وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا، وطالبت على الفور بموافقة موسكو الفوريةـ مؤكداً أنه في نفس اليوم الذي تم فيه الإعلان عن الاتفاق على الهدنة، أطلقت كييف عددًا قياسيًا من الطائرات المسيرة مستهدفة فيها المناطق الوسطى من روسيا، ولم يدين الغرب ذلك حتى.

وأشار لافروف إلى أن المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، يبدو أنه قد فهم جوهر الصراع في أوكرانيا، لكنه فيما يتعلق بتوقيت الهدنة، فهو يبالغ في تقدير النخب الأوروبية، التي تحاول منع فلاديمير زيلينسكي، من "الضعف"، وإحجام زيلينسكي نفسه عن اتخاذ مثل هذه الخطوة، على الرغم من أن النظام في كييف يدرك أن أيامه أصبحت معدودة.

يذكر أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أبدى استعداداً للفبول بمقترح واشنطن بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما مع إمكانية تمديده باتفاق الطرفين، وذلك عقب اجتماع للوفدين الأوكراني والأمريكي في العاصمة السعودية الرياض في 11 مارس الجاري.