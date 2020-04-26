ألمانيا: تراجع استهلاك السكك الحديدية للكهرباء في 2019

تراجع استهلاك السكك الحديدية في ألمانيا للكهرباء في العام الماضي وذلك على الرغم من زيادة أعداد ركاب القطارات.

جاء ذلك في رد للحكومة الألمانية على استجواب من الحزب الديمقراطي الحر في البرلمان، وأوضح الرد أن حجم الكهرباء الذي استهلكته السكك الحديدية في العام الماضي بلغ 4ر7 تيرا واط ساعة، مقابل 9ر8 تيرا واط ساعة في عام 2010.

وأضافت الحكومة أن حجم الكهرباء الذي استهلكته السكك الحديدية في برلين وحدها في عام 2018 كان قد وصل إلى 5ر13 تيرا واط ساعة.

ويرجع الانخفاض في استهلاك الكهرباء إلى الإرشادات التي تقدمها الشركة لسائقيها للاستخدام المرشد للطاقة، كما أن القطارات الجديدة تحتاج إلى كهرباء أقل من القطارات القديمة، فمثلا الجيل الرابع من قطارات "آي سي إي" يستهلك كهرباء تقل بنسبة 20% عن الطرز الأقدم.

وأشارت الحكومة في ردها إلى أن 60% من الكهرباء التي استهلكتها السكك الحديدية في العام الماضي كانت مستخرجة من مصادر متجددة، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف نسبتها في عام 2010.

وانتقد الحزب الديمقراطي الحر ما تروج له السكك الحديدية من أنها استخدمت كهرباء نظيفة بنسبة وصلت إلى 100% في خطوط رحلاتها البعيدة، وقال الحزب إن هذا الأمر غير ممكن تقنيا وماديا.

وأوضحت الحكومة أنه رغم تراجع استهلاك السكك الحديدية للكهرباء فإن معدل أدائها ارتفع في العام الماضي، مضيفة أن معدل الأداء في النقل الإقليمي ارتفع بنسبة 25% ليصل إلى نحو 54 مليار شخص/كيلومتر، وهذه وحدة قياس لمعدل أداء السكك الحديدية تعبر عن عدد الركاب مضروبا في المسافة المقطوعة.

ووصل معدل الأداء بالنسبة للرحلات البعيدة في العام الماضي إلى أكثر من 44 مليار شخص/كيلومتر بارتفاع بنسبة نحو 23%.