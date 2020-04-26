الجزائر توقع عقود مع 8 شركات أجنبية في مجال الطاقة

كشف وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، اليوم الأحد، عن خطة بلاده في مجال الصناعة والإنتاج البتروليين، مشيرا إلى أن شركة "سوناطراك" الحكومية، وقعت عقد شراكة مع عدد من المؤسسات الكبرى في مجال النفط بالعالم.

وقال عرقاب، في تصريح للإذاعة الحكومية، إنه تم توقيع عقود مع ثلاث شركات روسية وأربع شركات أمريكية كما يتم التفاوض مع شركة نمساوية، مشيرا إلى أن الهدف من الشراكات هو رفع القدرة الإنتاجية في مجال البترول.

وأضاف أن احتياطي الجزائر الحالي من النفط يبلغ 1340 مليون طن، مشيرا إلى أن هذا الحجم يعادل 10 مليارات برميل.

وذكر أن المخزون الجزائري من البترول يكفي لمدة 27 سنة، وذلك في حال الاستمرار في استهلاكه بنفس الوتيرة الحالية.

وأفاد بأن الاحتياطي الحالي من الغاز يبلغ 2368 مليار متر مكعب، مشيرا إلى أن الجزائر تمتلك 260 مليون طن من المكثفات.

وقال: "معدل الاستهلاك الوطني من المحروقات تراجع بـ53% في شهرين بسبب الحجر الصحي، قبل كورونا توقعنا مداخيل بـ33 مليار دولار هذه السنة وفق متوسط سعر برميل عند 50 دولارا، نآمل أن تتحسن الوضعية النصف الثاني من السنة لنبلغ على الأقل حصيلة ملموسة".