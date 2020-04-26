ضبط 18 طن دقيق بلدي بحوزة سائقين في كفر الشيخ

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 18 طن دقيق بلدي مُدعم بحوزة سائقين بكفرالشيخ قبل طرحه بالسوق السوداء.

وأكدت معلومات وتحريات قسم مباحث التموين بمديرية أمن كفرالشيخ اتجار (سائقين، مقيمين بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، وآخرين) بالاتجار غير المشروع في الدقيق البلدي المُدعم وأنهما يترددان على دائرة مركز شرطة قلين لممارسة نشاطهما في تجميع الدقيق المُدعم من بعض أصحاب المخابز وبيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين حال استقلالهما سيارتين نقل قيادتهما، وبحوزتهما 360 شيكارة دقيق بلدي مُدعم بإجمالى 18 طنًا، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بتجميع الدقيق البلدي المدعم من بعض أصحاب المخابز لبيعه بالسوق السوداء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدى وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.