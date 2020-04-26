النائب العام يأمر بحبس سما المصري 4 أيام لاستكمال التحقيق

أمر النائب العام بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن، وشهرتها سما المصري، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد مواجهتها بالاتهامات المنسوبة إليها وأدلة الاتهام.

وذكرت النيابة العامة أنها سوف تستكمل التحقيق مع المتهمة غداً، وستعلن ما أسفرت عنه التحقيقات في بيانٍ لاحق.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بالتحقيق مع المتهمة سامية أحمد عطية، وشهرتها سما المصري.

وكشف بيان من مكتب النائب العام أن وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية ألقت القبض على المتهمة صباح أمس الجمعة، تنفيذاً لأمر النيابة العامة بضبطها.

يذكر أن المحامى شعبان سعيد وكيلا عن الاعلامية ريهام سعيد، تقدم ببلاغ جديد إلى النائب العام المستشار حماده الصاوى ضد الفنانة الاستعراضية سما المصرى يتهمها بالتحريض على الفسق والفجور، على شبكات التواصل الاجتماعى دون مراعاة للقانون والآداب.

وطالب مقدم البلاغ، النيابة العامة، بسرعة تحديد جلسات فى بلاغات سابقة مقدمة ضد المشكو فى حقها، وتحديد جلسة تحقيق جديد للتحقيق في البلاغ المقدم ضدها بتهمة تقديم محتوى جنسى فج على شبكة المعلومات الدولية، وهو ما يمثل فعل فاضح وعلنى للتحريض على الفسق والفجور، حسب البلاغ.