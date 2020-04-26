تجديد خطوط مياه الشرب بقرى بني مزار بتكلفة مليون و200 ألف جنيه

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا مهندس ياسر الشهاوي، اليوم الأحد، انتهاء الشركة من إحلال وتجديد عدد من خطوط مياه الشرب بمركز بني مزار بتكلفة مليون و200 ألف جنيه، ومد وتدعيم بخطوط مياه لعدد من المناطق المحرومة.

وقال الشهاوي - في بيان اليوم - إنه تم إحلال وتجديد خطوط قطر ٤ بوصة حديد إلى أخرى بلاستيك ٤ بوصة في قرى (السلام والعصيات أولاد الحاج علي) والتي تتغذى من محطة السلام شرق النيل لمسافة ٤ كيلومترات، إضافة إلى مد وتدعيم عدد من القرى وهي (السنارية وبني علي واشروبة وصفط أبو جرج والجندية وعزبة الريدي وابشاق ومدينة بني مزار).