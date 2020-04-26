يرى حسام الزناتي، رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، أن الأفضل هو إلغاء الموسم الحالي واعتبار نتائج الموسم كلها ملغية، نظرًا لعدد المباريات المتبقية في الدوري.

وقال الزناتي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورت 2»: «إذا تم إلغاء الموسم لا نعرف ماذا سيحدث، ولا توجد لائحة في أي دولة في العالم تحسم هذا الأمر ورأينا في هولندا تم إلغاء المسابقة ولم يعتمد أي نتيجة».

وأضاف رئيس لجنة المسابقات: «وجهة نظري الشخصية أن الموسم في مرحلة مبكرة تقريبًا نصف المدة، حتى لو حسمت اللقب للأهلي فماذا يحدث مع أندية صراع الهبوط، أرى أن الأنسب هو اعتبار الموسم لاغيا مثل هولندا، وعدم اعتماد أي نتيجة».

وأوضح: «محمد فضل اقترح استكمال الموسم بشكل بطولة مغلقة على الأندية والمباريات حتى يتم الانتهاء منها، ولكن يجب دراسة الأمر بشكل دقيق، على أن تكون الأندية كلها في معسكر مغلق في مدينة واحدة».

وتابع: «لا يوجد ملعب في مصر يستطيع استقبال عدد كبير من المباريات في فترة قصيرة لذلك نحتاج مدينة بها عدد جيد من الملاعب، وبالتالس ستكون القاهرة هي الأنسب».

وأتم: «أنا أكثر واحد أتمنى استمرار الدوري، من أجل النظام الذي بنيناه وخاصة في الدرجات الأقل»