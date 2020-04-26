إصابات كورونا في ألمانيا تتجاوز 155 ألف حالة والوفيات 5720 حالة

وصل عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 155 ألف و100 حالة بحلول بعد ظهر اليوم الأحد مقارنة بـ153 ألف و600 حالة في نفس الوقت أمس السبت.

ووصل عدد الوفيات بكورونا إلى 5720 حالة مقارنة بـ5598 حالة، وذلك وفقا لتحليل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يقوم على أحدث الأعداد الصادرة عن الولايات الألمانية.

وبلغ معدل الاستنساخ 9ر0، وفقا لتقديرات معهد روبرت كوخ، ما يعني أن كل مصاب بالفيروس بإمكانه نقل العدوى لشخص واحد آخر في المتوسط، وهذا يشير إلى تراجع طفيف في أعداد الإصابات الجديدة.

وبلغ عدد المتعافين من مرض كورونا، حسب تقديرات معهد روبرت كوخ، نحو 112 ألف شخص مقارنة بـ109 ألف و800 شخص أمس، ويتوقع الخبراء أن يكون العدد الحقيقي أكبر من الأعداد المسجلة كما هو الحال في دول أخرى.

وسجلت ولاية بافاريا أعلى عدد إصابات في ألمانيا (أكثر من 41200 إصابة)، كما سجلت 1613 حالة وفاة، على الأقل، حتى الآن، تليها ولاية شمال الراين-ويستفاليا التي سجلت 31600 حالة إصابة، و1096 حالة وفاة، على الأقل.

وجاءت ولاية بادن-فورتمبرج في المرتبة الثالثة بعدد إصابات فاق 30700 ، و1237 وفيات، على الأقل.

وبالقياس إلى كل مئة ألف نسمة، سجلت بافاريا أعلى معدل بـ8ر315 إصابة لكل مئة ألف نسمة. وبلغ متوسط هذا المعدل على مستوى ألمانيا 6ر186 إصابة لكل مئة ألف نسمة.