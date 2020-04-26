الناتو يسلم معدات إلى شرطة كابول للمساعدة في تحقيق الأمن ووقف انتشار كورونا

سلمت بعثة الدعم الحازم بقيادة حلف شمال الأطلسي "ناتو" معدات إلى شرطة كابول، في محاولة للمساعدة في تحقيق الأمن ووقف انتشار فيروس كورونا المستجد، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وذكرت البعثة في منشور على موقع "تويتر": "دعمنا لقوات الأمن الوطني الأفغانية خلال تفشي مرض "كوفيد-19" مستمر، حصلت شرطة كابول على 18 ألف من الأقنعة الجراحية و18 ألف من القفازات و18 ألف من المطهرات والمعقمات ومعدات الحماية وترمومترات الأشعة تحت الحمراء للمساعدة في جهودها لتحقيق الأمن ووقف انتشار فيروس كورونا في أكبر مدينة في أفغانستان".

وأضافت البعثة "تلك الإمدادات يتم توزيعها على 16 ألف من رجال الشرطة الذين يقومون بحماية سكان المدينة، وبعثة الدعم الحازم للناتو تقف إلى جانب شركائنا الأفغان".

وارتفعت الحالات المؤكدة لفيروس كورونا في أفغانستان إلى 1531 اليوم الأحد، على الرغم من العدد القليل من العينات، التي تختبرها الحكومة، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم.

وأشارت المعلومات، التي نقلتها وزارة الصحة العامة لوسائل الإعلام إلى اختبار 242 عينة من 15 إقليما في الساعات الـ24 الماضية وكانت 68 حالة إيجابية.

وتم تسجيل ثلاث حالات وفاة في الساعات الـ24 الماضية- اثنتان في إقليم غزني وأخرى في إقليم هيرات، حسب الوزارة.

وبلغ عدد المتعافين في البلاد 207.