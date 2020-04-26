حسام الشاعر: اجتماع مع «العناني» غدا لوضع اللمسات النهائية لضوابط عودة السياحة

قال حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، إن جميع دول العالم تستعد لعودة حركة السياحة مرة أخرى، معقبًا: «لازم نتعايش مع الكورونا».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «القاهرة الآن»، المذاع عبر فضائية «العربية الحدث»، مساء الأحد، أن الغرف السياحية وغرف الفنادق وضعت ضوابط جديدة يتم دراستها، لعودة حركة السياحة في ظل أزمة كورونا، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع غدًا مع خالد العناني وزير السياحة وعدد من المستثمرين؛ لوضع اللمسات الأخيرة لهذه الضوابط.

وأوضح أن هذه الضوابط ستراعي أن فيروس كورونا ما زال متواجدًا، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على أن تكون نسب الإشغال في الفنادق منخفضة، مع الالتزام بالمباعدة الاجتماعية، والإجراءات الوقائية.

وأشار إلى أن وزارة السياحة ستستعين بثلاث شركات عالمية؛ لفحص الفنادق الجاهزة للتشغيل واستقبال السياح في ظل تواجد فيروس كورونا، مستطردًا: «إحنا عايزين ندوّر العجلة، والعمالة تشتغل، ونقدر نجيب جزء من تكلفة العمالة».

ولفت إلى أن أي من العملاء أو السياح سيتم إجراء تحليل له في المطار، للتأكد من أنه غير مصاب بكورونا قبل استقباله في الفنادق أو المناطق السياحية، آملًا أنه يتم العمل على عودة السياحة تدريجيًا قبل حلول عيد الفطر المبارك.