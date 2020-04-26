ديوان المستشارية يرفض تأكيد إجراء محادثات بين الحكومة الألمانية ولوفتهانزا لدعم الشركة

رفض ديوان المستشارية الألمانية اليوم الأحد التأكيد على إجراء محادثات رفيعة المستوى بين المستشارة انجيلا ميركل ووزراء اتحاديين وكارستن شبور، الرئيس التنفيذي لشركة لوفتهانزا، غدا الاثنين لبحث تقديم دعم حكومي لأكبر شركة طيران ألمانية والتي تضررت على نحو بالغ جراء تداعيات جائحة كورونا.

وذكر الديوان أنه ليس هناك بشكل مبدئي معلومات عن محادثات للمستشارة.

كما لم تؤكد وزارة الاقتصاد على عقد اجتماع للوزير.

في المقابل، افادت معلومات وردت إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأنه ستكون هناك محادثات على أعلى مستوى بين الجانبين.

وكانت لوفتهانزا قد أعلنت يوم الخميس الماضي أنه لم يعد من الممكن لها أن تنقذ نفسها من أزمة كورونا بقدارتها الذاتية.

وكانت (د.ب.أ) علمت أمس أن ميركل ووزير المالية أولاف شولتس ووزير الاقتصاد بيتر ألتماير ووزير النقل أندرياس شوير ورئيس لوفتهانزا كارستن شبور، سيجرون مفاوضات بشأن حزمة إنقاذ خلال هذا الأسبوع.

وذكرت مصادر حكومية لـ"د.ب.أ" أن قيمة حزمة الإنقاذ تتراوح بين 9 و 10 مليارات يورو، إلا أن هناك خلافا حول الشكل الذي ستقدم من خلاله الحكومة المساعدات للوفتهانزا وحجم المشاركة في القرار الذي ستحصل عليه الحكومة عند المشاركة المؤقتة في المجموعة.