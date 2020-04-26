 بلومبرج: أوروبا تتخذ خطوات أولية لتخفيف الإغلاق مع تراجع وتيرة وفيات كورونا - بوابة الشروق
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بلومبرج: أوروبا تتخذ خطوات أولية لتخفيف الإغلاق مع تراجع وتيرة وفيات كورونا

د ب أ
نشر فى : الأحد 26 أبريل 2020 - 9:08 م | آخر تحديث : الأحد 26 أبريل 2020 - 9:08 م

بدأت الحكومات الأوروبية في تعزيز عمليات التخطيط للمرحلة التالية من مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، مع تراجع وتيرة الوفيات في البلدان الأكثر تضررا من الأزمة.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، أكثر البلدان الأوروبية تضررا، كشفت عن خطوات تجريبية لإعادة فتح اقتصاداتها بعد أسابيع من إجراءات الإغلاق المشددة.

وسجلت إسبانيا اليوم الأحد أقل زيادة في وفيات كورونا منذ أكثر من شهر، وذلك مع استعدادها لتخفيف أحد أكثر إجراءات الإغلاق صرامة في العالم، كما سجلت إيطاليا أقل عدد وفيات منذ ستة أسابيع أمس السبت وأكد رئيس الوزراء جيوزيبي كونتي خططا لإعادة فتح الاقتصاد تدريجيا، بينما ستعلن فرنسا عن إجراءات لتخفيف الإغلاق هذا الأسبوع، حسب الوكالة.

يشار إلى أن أوروبا هي المنطقة الأكثر تضررا من فيروس كورونا مع تسجيلها أكثر من 100 ألف حالة وفاة، وتستعد القارة لأسوأ ركود في ذاكرتها الحية.


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