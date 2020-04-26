توجه الفنان علاء مرسي بالشكر لزوجته في رسالة خاصة بمناسبة شهر رمضان، قائلًا: «أشكر زوجتي لتحملها وجودي الدائم في البيت»، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وأضاف في تصريحات لبرنامج «من القلب للقلب»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر 2»، مساء الأحد، أنه من الأشخاص الذين يصعب عليهم البقاء في المنزل لأكثر من ثلاث ساعات، مشيرًا إلى مكوثه في المنزل تنفيذًا للتعليمات بالبقاء داخل المنازل في ظل أزمة كورونا المستجد.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأحد، إلى أكثر من 204 آلاف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من مليوني إصابة.