أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إلى الدار مفاده: ما حكم الإفطار في شهر رمضان بغير عذر؟

وقال خلال مقطع فيديو بثته «الإفتاء»، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد، إن الإفطار في نهار رمضان بغير عذر حرام وحرمته قطعية، منوهًا أن صيام شهر رمضان واجب.

وذكر أن الإفطار في نهار رمضان بدون عذر من الكبائر التي تتطلب من صاحبها التوبة وقضاء الأيام التي أفطرها، مشيرًا إلى أن الإفطار قد يتطلب من الفرد كفارة في بعض الأحيان.

وأوضح أن الإفطار إذا كان بسبب علاقة زوجية كاملة؛ فيُطلب من الفرد التوبة وقضاء اليوم، وكفارة تكون صيام شهرين متتابعين، لافتًا إلى أنه إذا كان الإفطار بسبب آخر يُطلب من الفرد التوبة والقضاء فقط.