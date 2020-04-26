إزالة 20حالة تعد على أرض زراعية وأملاك دولة ببني سويف

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إنه تمت إزالة 20 حالة تعد على أراض زراعية وأرض أملاك دولة، وتم إيقاف عدد من حالات البناء المخالف بمراكز ومدن المحافظة، موضحا أنه تمت إزالة 12 حالة تعد على مساحة 12 قيراطا بقرى ميدوم وأطواب والديابية والمصلوب وانفسط والميمون بمركز الواسطى، و6 حالات تعد على مساحة 750 مترا من أملاك الدولة بمنشأة طاهر إهناسيا، و2 حالة تعد على أرض زراعية بعزبة فهمي التابعة لقرية الفنت بالفشن.

في حين تم إيقاف 3 حالات بناء مخالف بحاجر بني سليمان وباروط مركز بني سويف، ووقف أعمال حفر مخالف ببني عطية في مدينة بني سويف، بالإضافة إلى وقف 3 حالات بناء مخالف بمركز ناصر، وتم التحفظ على معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال متابعته لسير العمل في ملف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.

وأكد محافظ بني سويف، أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطتها المتكاملة للحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدي لظاهرة التعدي على أراضى الدولة وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الخطة تعتمد على السير بالتوازى في أكثر من اتجاه، منها تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أوالمستجدة مع التركيز على التعديات في المهد، وفق برنامج زمني محدد، وفي إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضى الدولة.