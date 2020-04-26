132 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

ارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في إسرائيل، إلى 15 ألفًا و398 شخصًا، وذلك بعد تسجيل 132 إصابة جديدة منذ ليلة أمس.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن عدد الوفيات بلغ 200 حالة بعد وفاة حالة واحدة منذ الليلة الماضية.

وأضافت الصحيفة أنه بداية من اليوم سيشهد الإسرائيليون قيودًا أقل بعد أن وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي أمس الأول على لوائح الطوارئ لمواصلة فتح الاقتصاد الإسرائيلي في ظل أزمة فيروس "كورونا".

ومن المتوقع أن يجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي مع مسئولي النظام التعليمي، يوم غد الاثنين، لتحديد موعد فتح المدارس.