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بريد مطروح: 22 مكتبا لصرف منحة الدولة للعمالة غير المنتظمة

أحمد سباق
نشر فى : الأحد 26 أبريل 2020 - 5:03 م | آخر تحديث : الأحد 26 أبريل 2020 - 5:03 م

قال إبراهيم الشافعي، مدير منطقة بريد مطروح، إنه تم تحديد توقيتات لصرف منحة الدولة المقررة للعمالة غير المنتظمة 500 جنيه وفقا للفئة العمرية وهى اليوم الأحد لفوق سن 60 عاما، والاثنين من سن 51 الى 60 عاما، والثلاثاء من سن 35 إلى 50 عاما، والأربعاء من سن 35 إلى 50 عاما، والخميس الفئة العمرية حتى 35 عاما، وذلك من خلال 22 مكتب بريد بالمحافظة.

وأوضح مدير منطقة بريد مطروح، أنه سيتم صرف المنحة للمتأخرين عن صرف المرحة الأولى يومى الأربعاء والخميس والأحد والاثنين 6 و7 و9 و10 مايو القادم المتخلفين عن صرف المرحلة الثانية يومى 9 و10 مايو القادم.

في نفس الوقت تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح انتظام صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة، والمتأخرين عن صرف المرحلة الأولى، وفق التوقيتات والفئة العمرية، بالإضافة إلى مدرسة طه ساطور الثانوية بنات بمدينة مرسى مطروح مع التأكيد على تيسير الإجراءات، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خاصة أعمال الرش والتطهير والالتزام بالتباعد المكاني.


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