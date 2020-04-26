برنامج الغذاء العالمي: قرابة 4 ملايين شخص في هاييتي بحاجة لمساعدات غذائية عاجلة

أكد برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، أن ما يقرب من 4 ملايين شخص في هاييتي بحاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة، منهم مليون شخص على الأقل يعانون من الجوع الشديد (المرحلة الرابعة على التصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي) وذلك وفقا لدراسة أجرتها الحكومة هناك بدعم من برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو).

وذكر تقرير صادر عن برنامج الغذاء العالمي أنه في الوقت الذي أدت فيه الظروف الاقتصادية والأمنية السيئة إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد، فإن القيود التي فرضت على التجمعات والتنقلات بسبب وباء "كورونا" المستجد من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة الضغط على الأسر الأكثر فقرا.

وشدد برنامج الغذاء العالمي على أنه من الأهمية المحافظة في هذا التوقيت من الأزمة على برامج المساعدة الغذائية وتوسيع نطاقها في هاييتي، خاصة أنها تمثل شريان الحياة لمئات الآلاف من الأسر الأكثر فقرا.

وفي حين ذكر التقرير أن برنامج الغذاء العالمي وصل بمساعداته إلى حوالي 200 ألف شخص من أكثر الفئات ضعفا في هاييتي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، فقد نوَّه بأن هناك ما يصل إلى 850 ألف شخص يعانونه من انعدام الأمن الغذائي في العاصمة بورت أوبرنس.

ودعا برنامج الغذاء العالمي المجتمع الدولي للمانحين إلى توفير مبلغ إضافي قدره 140 مليون دولار لتقديم مساعدات غذائية طارئة إلى حوالي 1.3 مليون هاييتي في الشهور ال 12 القادمة، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية المشتركة لدعم جهود الاستجابة لوباء "كورونا".