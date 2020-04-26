كبيرة الأطباء الكنديين: حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد بالبلاد تتباطئ

قالت كبيرة المسؤولين الطبيين الكنديين، تيريزا تام، إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد "تتباطئ"، فيما أكد رئيس الوزراء، جستن ترودو، أن إجراءات العزل لمكافحة تفشي المرض يجب أن تبقى كما هي في الوقت الحالي.

وقالت وكالة الصحة العامة الكندية، في بيان اليوم الأحد - إن حصيلة الوفيات سجلت بمعدل أقل من 10% لليوم السابع على التوالي، وارتفعت بنسبة تقل عن 6% إلى ألفين و489 حالة وفاة.

وأغلقت السلطات الكندية، المؤسسات غير الضرورية والمدارس وفرضت إجراءات صارمة للتباعد الإجتماعي، مؤكدة أن الإجراءات يجب أن تستمر حتى الوصول إلى لقاح للفيروس، مشدده على أن أي تخفيف للإجراءات سيؤدي إلى زيادة في أعداد الإصابات والوفيات.

وقالت تيريزا تام، إن "هذه الإجراءات بدأت تؤتي ثمارها، حيث نشهد بعض النتائج المشجعة"، مضيفة أن "الطريق لا يزال طويلا".

وكانت الزيادة بنسبة 5.9% في عدد الوفيات اليوم الأحد هي أدنى زيادة يومية في الأسبوع الماضي منذ أن قفز عدد الضحايا بنسبة 12% في 19 أبريل المنصرم.

وقال ترودو "يجب علينا جميعا القيام بدورنا باتباع توصيات خبراء الصحة العامة والبقاء في المنزل. سنتجاوز هذا الأمر معا"، مشددا على ضرورة إبقاء إجراءات العزل مطبقة لمواجهة تفشي المرض.