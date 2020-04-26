تقرير: ألمانيا تعتزم استخدام تطبيق تتبع سلسلة عدوى كورونا بخوادم غير مركزية

كشف تقرير صحفي في ألمانيا، أن الحكومة الألمانية تعتزم استخدام تطبيق رقمي لتتبع سلسلة العدوى بفيروس كورونا، يعتمد على نظام غير مركزي للخوادم لتبديد مخاوف حماية البيانات.

جدير بالذكر أن البرنامج الرقمي "بيب- بي تي"، والذي شارك معهد روبرت كوخ في تطويره، قوبل بانتقادات من حماة البيانات بسبب الدور الكبير الذي تلعبه الخوادم المركزية في هذا البرنامج.

وكتبت صحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، أن الحكومة الاتحادية في برلين تعتزم لهذا السبب تعزيز استخدام هندسة برمجيات غير مركزية.

وأوضح وزير الصحة الألماني ينس شبان، ورئيس ديوان المستشارية، هلجه براون، للصحيفة أن التطبيق الجديد سيستخدم واجهات البرمجة "التي ستتوافر بعد وقت قصير لدى مزودي الخدمة الرئيسيين لأنظمة التشغيل المحمولة، كما سيتضمن التطبيق في الوقت نفسه أفضل ضمان جودة ممكن للتتبع الوبائي".

وأضاف المسؤولان أنه سيتم في هذا البرنامج أيضا إدخال إمكانية تتيح للمواطنين أن يرسلوا إلى معهد روبرت كوخ، بشكل طوعي وتحت أسماء مستعارة، بيانات تتعلق بالبحث الوبائي.

يُذكر أن الحكومة الألمانية تدرس الاستعانة بتطبيق رقمي للمساعدة في تتبع وتحذير سلسلة المخالطين المحتملين لحالات الإصابة المؤكدة.

وكانت الحكومة الألمانية قد أجرت بالتعاون مع الجيش أول اختبار لبرنامج "بيب بي تي" الذي شارك 130 عالما أوروبيا في إعداده بينهم علماء من معهد روبرت كوخ، غير أن البرنامج واجه انتقادات واسعة في إطار نقاش حاد حول مدى مناسبته لحماية البيانات.

ووقع نحو 300 خبير على خطاب مفتوح حذروا فيه من خطر مراقبة وإساءة استخدام التخزين المركزي للبيانات.