تحدث كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة، عن فترته الصعبة عندما كان صغيرًا، مشيرًا إلى أنه كان في غاية الضياع.

وقال سيتين في تصريحات نقلتها صحيفة «أس» الإسبانية: " عندما كنت شابًا، كنت فضائعًا، تركت المدرسة في وقت مبكر وبدأت في العمل في سن 13 أو 14 عامًا".

سيتين اعترف أيضا أن برشلونة تحت قيادة الراحل يوهان كرويف، أثر كثيرًا فيه عندمًا كان لاعبًا محترفًا خاصة على مستوى التكتيك قائلًا: "حتى رأيت برشلونة مع يوهان كرويف لم أكن أبدًا قلقا بشأن التكتيك".

وأضاف كيكي: " "عندما رأيت فريق كرويف، كنت في الملعب وقلت ما الذي كنت أفعله حتى الآن، كان هذا ما يعجبني لأن هذه هي كرة القدم".

وتابع: "هنا بدأت أرى الجوانب التكتيكية وبدأت في تحليل الأشياء ورؤيتها، ومعرفة سبب حدوثها، وبدأت في إدراك ما أحب بالفعل لإصلاح الأفكار التي لدي وهذا هو ما اتبعته".