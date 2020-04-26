كشف رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى عن ملامح المرحلة الثانية من فيروس كورونا المستجد (كوفيدــ19) فى البلاد، موضحا أن رفع إجراءات الإغلاق سيبدأ فى 4 مايو، بينما سيتم استئناف الدراسة فى شهر سبتمبر.

وقال كونتى، فى مقابلة مع صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية، اليوم الأحد: «سنبذل قصارى جهدنا للسماح بعمليات تنقل أكبر مع الحفاظ على جميع ضمانات الوقاية واحتواء عدوى الفيروس»، مؤكدا فى الوقت ذاته: «لن يكون الجميع أحرارا».

وأضاف كونتى: «نعمل فى هذه الساعات للسماح بإعادة تشغيل معظم الشركات من التصنيع إلى البناء فى 4 مايو.. لا يمكننا الاستمرار فى هذا الإغلاق: فنحن نخاطر بشدة بالتنازل عن النسيج الاجتماعى والاقتصادى فى الدولة».

وأشار كونتى إلى أنه سيعلن عن الخطة الجديدة من المرحلة الثانية فى بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.

وتابع كونتى أنه «بالنسبة للكمامات، سنقدم قريبا سعرا مخفضا لتجنب المضاربة وإساءة استخدام السوق»، موضحا أنه بالنسبة لخفض ضريبة القيمة المضافة، فإنه سيفعل كل شىء للوصول إلى الإلغاء الكامل لها فى أقرب وقت ممكن.

وفيما يتعلق بالتعليم، قال كونتى: «المدارس فى قلب أفكارنا وستعاد فتحها فى سبتمبر.. جميع السيناريوهات التى توصلت إليها اللجنة العلمية والتقنية أشارت إلى مخاطر إصابة بالعدوى عالية جدا فى حالة إعادة فتح المدارس».

وبشأن عودة الجنازات فى البلاد، أوضح كونتى أنه «بالنسبة للجنازات، ننتظر قواعد جديدة فيما يتعلق بالطقوس الدينية»، مشيرا إلى أنه لم يتقرر بعد ما إذا كان رفع الإغلاق فى 4 مايو سيسمح بإعادة فتح الكنائس والمقابر من أجل الجنازات والدفن.

وأمس، سجلت إيطاليا أقل عدد من الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، خلال ما يقرب من ستة أسابيع، حيث سجلت سلطات الدفاع المدنى 415 وفاة بالفيروس وهو أقل عدد منذ 17 مارس، فيما تم تسجيل 420 وفاة فى اليوم السابق. ويرتفع بذلك إجمالى عدد الوفيات فى البلاد إلى 26 ألفا و384 شخصا.

كما سجلت إيطاليا 2357 إصابة جديدة بالفيروس مقارنة بـ 3021 فى اليوم السابق. ويصل بذلك إجمالى عدد الإصابات فى البلاد إلى 105 آلاف و847. فيما بلغ عدد من تماثلوا للشفاء 2622 شخصا.