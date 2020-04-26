رئيس البرلمان الكويتي: أزمة كورونا كشفت الغطاء عن الكثير من حالات المتاجرة بالبشر

قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، إن أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كشفت الغطاء عن الكثير من الحالات التي تتاجر بالبشر.

ودعا الغانم - في تصريح صحفي اليوم الأحد - الحكومة الكويتية بشكل عام، ووزير الداخلية بشكل خاص، إلى مخاطبته رسميا وبشكل مباشر حول المسائل المتعلقة بهذا الشأن.

وتوجه رئيس مجلس الأمة الكويتي بالشكر إلى منتسبي وزارة الداخلية على ما يبذلونه من جهد في كشف هذه الجرائم، وإحالة العديد من الملفات إلى النيابة العامة.

وفي سياق آخر، كشف الغانم عن أنه وجه الدعوة لأعضاء مكتب مجلس الأمة، ورؤساء ومقرري اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة، ومن يرغب من النواب، إلى اجتماع سيعقد ظهر غد الاثنين في مكتب المجلس؛ للتباحث في مدى الحاجة إلى عقد جلسة أو جلسات لمجلس الأمة، لإقرار بعض القوانين الطارئة والملحة ذات الصلة بأزمة (كورونا).

وأوضح أن عمل اللجان البرلمانية لم يتوقف، مشيرا إلى توجيهاته لرؤساء اللجان البرلمانية، بالدعوة إلى عقد الاجتماعات والانتهاء بأكبر عدد ممكن من القوانين، ليتسنى إقرار أكبر عدد ممكن منها في حال استئناف جلسات مجلس الأمة، وحث النواب على الالتزام خلال اجتماعات اللجان البرلمانية بالإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في التعاميم الواردة.