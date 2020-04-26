تقرير: شركات الطيران البريطانية تحث الحكومة على تمديد إعانات الأجور

حثت صناعة الطيران في المملكة المتحدة وزراء الحكومة البريطانية على تمديد الإعانات الطارئة المخصصة للأجور، حسبما ذكرت شبكة سكاي نيوز، نقلاً عن رسالة بعث بها الرئيس التنفيذي لـ"هيئة ايرلاينز يو كيه" وهي الهيئة التجارية التى تضم شركات الخطوط الجوية المسجلة بالمملكة المتحدة.

ونقلت اليوم الأحد وكالة أنباء بلومبرج عن الرسالة تحذير هيئة "ايرلاينز يو كيه" لوزير الخزانة ريشي سوناك من أن شركات الطيران ستواجه "أزمة نقدية متجددة" إذا تم وقف برنامج الدعم قبل الأوان.

وذكرت الرسالة ، بحسب سكاي نيوز "نعتقد أنه يجب تمديد الخطة (الدعم) إلى ما بعد ذلك يونيو، وينبغي النظر في اتخاذ تدابير - بما في ذلك تحديد الخطط أو مراجعتها على أساس القطاعات - لتجنب تعرض صناعة الطيران لحافة الهاوية بعد يونيو، أثناء زيادة وتوسيع نطاق الخدمات".