برلمانى يطالب بتشغيل إذاعة القرآن الكريم قبل صلاة الفجر والمغرب

تقدم النائب محمود عادل شعلان، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز وبندر كفر الدوار بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، بطلب إحالة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه لوزير الأوقاف بشأن تشغيل إذاعة القرآن الكريم قبل صلاة الفجر والمغرب.

وقال شعلان، استنادًا إلى نص المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري، أتقدم بطلب إحاطة موجة للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بالمطالبة بتشغيل إذاعة القرآن الكريم في المساجد خلال شهر رمضان، قبل صلاة المغرب والفجر بنصف ساعة فقط.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تشغيل إذاعة القرآن الكريم لا تنقل العدوى وحفاظًا على إحساس المواطن بروحانيات شهر رمضان المبارك أثناء غلق المساجد، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.