رئيس جامعة المنوفية يشيد بدور الأطباء في مواجهة كورونا

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أشاد رئيس جامعة المنوفية دكتور عادل مبارك رئيس، بالدور الهام والمحوري لأبطال الجيش الأبيض في التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد، بمجموعة من أطباء كلية الطب المكلفين بالعمل بمستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة بحضور الدكتور محمود قورة عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والتي تتوجه اليوم للعمل بمستشفى العزل بمدينة الباجور، وتم ترشيحهم من قبل الكلية وتقسيمهم مجموعات للعمل بمختلف مستشفيات العزل الصحي.

وأعرب رئيس الجامعة عن تقديره واعتزازه بالأطباء من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الطب الذين تم تكليفهم للعمل بمستشفيات العزل من تخصصات الصدرية والباطنة العامة والتخدير والعناية المركزة.

وأكد رئيس الجامعة دعمه الكامل لهم والتواصل الدائم معهم للاطمئنان عليهم وتذليل أي عقبات تواجههم، متمنيا لهم التوفيق في تأدية مهمتهم الوطنية للحفاظ على صحة المواطنين وعلاج المصابين ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لفريق العمل بالمستشفيات الجامعية ومجهوداتهم خلال أزمة فيروس كورونا المستجد ورفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى لمواجهة الأزمة والعمل وفق خطة عمل متعددة المحاور لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار العدوى.