القبض على شقيقان متهمان بالتعدي بأسلحة بيضاء على مبيض محارة في الشرقية (صور)

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، منذ قليل، القبض على شقيقان؛ لاتهامهما بالتعدي بأسلحة بيضاء على مبيض محارة في مشاجرة بينهم بناحية "كفر الإشارة" التابعة لدائرة القسم.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى "الأحرار" التعليمي بمدينة الزقازيق، يفيد بوصول "أحمد.ال.م" مبيض محارة، مُقيم بناحية "كفر الإشارة" بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، مصابًا بجروح قطعية بأنحاء متفرقة بالجسد.

وبسؤال المجني عليه، اتهم كلًا من: "أ.ال" وشقيقه "ب"، عاطلين، مُقيمان بذات الناحية، بالتعدي عليه بأسلحة بيضاء وسرقة مبلغ مالي كان بحوزته؛ بسبب خلافات سابقة بينهما.

جرى ضبط المتهمان، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.