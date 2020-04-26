مديرة مستشفى في روسيا تسقط من النافذة عند سماع خبر تخصيص المبنى لعلاج كورونا

سقطت القائمة بأعمال كبيرة أطباء أحد مستشفيات منطقة كراسنويارسك في روسيا من نافذة مكتبها في الطابق الخامس بعد مناقشة موضوع تخصيص أحد مباني المستشفى لعلاج المصابين بفيروس "كورونا" المستجد.

وذكر الموقع الرسمي للمستشفى اليوم الأحد، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أنه تم إجراء عملية جراحية عاجلة للطبيبة البالغة من العمر 47 عاما.

ورغم تمكن الأطباء من إنقاذ حياتها، إلا أنهم غير متفائلين، وتشير التفاصيل إلى أنه تمت مناقشة موضوع إخلاء أحد مباني المستشفى من المرضى وتخصيصه لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، ولكن الطبيبة المذكورة عارضت ذلك بشكل قاطع.

وبررت معارضتها بوجود نقص حاد في المعدات الضرورية ووسائل الوقاية والحماية وعدم جاهزية الكادر الطبي للعمل مع الوباء، إلا أن قرار تحويل المبنى صدر من مستويات أعلى منها، ولم يعد هناك أي مجال للاعتراض.

ونشر الموقع الإلكتروني للمستشفى في 16 أبريل الحالي معلومات عن التغييرات في عمل هذه المؤسسة الطبية بحيث تخصص لاستقبال مرضى الالتهاب الرئوي، وأعرب الكثير من العاملين في المستشفى عن استغرابهم من تصرف الطبيبة المذكورة.

من جانبها قالت الطبيبة النفسية ناتاليا مويسيفا: "يبدو أن النقاش كان ساخنا للغاية خلال الاجتماع، وهذه الطبيبة كانت في غاية الاندفاع خلال طرح رؤيتها، وحاولت الدفاع عن موقفها بأي ثمن.

وأضافت: "يبدو أنها لم تكن تدرك أيضا التفاصيل الدقيقة للموقف، وأصيبت بالإحباط لأن القرار صدر بدون مشاورتها، وفهمت أنها في هذه الحالة لا تأثير لها على القرار".

في نفس الوقت، قالت مديرية الصحة الإقليمية في منطقة كراسنويارسك أنه يجري التحقيق في هذا الحادث المأساوي لتحديد كل ملابساته.