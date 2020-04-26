الحكومة البريطانية تحث رابطة البريميرليج لإيجاد خطط للعودة

كشفت تقارير إعلامية أن الحكومة البريطانية تسعى إلى استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز من جديد بعد توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وقالت صحيفة «تايمز» البريطانية أن الحكومة حثت كلا من رابطة البريميرليج والمسابقات الرياضية على تكثيف الخطط بشكل كبير من أجل استنئاف النشاط الرياضي خلف الأبواب المغلقة.

وفي نفس السياق أشارت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن الحكومة الإنجليزية برئاسة بوريس جونسون تعتزم عقد أول اجتماع ضمن سلسلة يشارك فيها مسؤولون طبيون في مختلف الرياضات البارزة هذا الأسبوع، في محاولة للعودة إلى المنافسات في أسرع وقت ممكن.

وتوقف النشاط الرياضي في إنجلترا وفي معظم دول العالم بعد تفشي فيروس كورونا وارتفاع حالات الوفيات والإصابة به بشكل كبير.