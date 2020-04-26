حافظ الغربية: استرداد 18 فدانا وإزالة تعديات على 34 ألف متر من أراضي الدولة

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إزالة 346 حالة تعد على أرض زراعية واسترداد 18 فدانا و13 قيراطا و2 سهم، وإزالة 98 حالة تعد على أراض أملاك الدولة واسترداد 6850,5 متر مباني، كما تم إزالة 180 مخالفة بناء على مساحة 27,183 مترا مربعا بمدن ومراكز المحافظة، خلال الفترة من 16 مارس الماضي وحتى اليوم الأحد.

وأشار محافظ الغربية، إلى أن هناك تنسيقا مستمرا بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف والعشوائي دون ترخيص، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء بالتعامل بكل حزم مع التعديات وإزالتها علي الفور.

وشدد المحافظ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء برصد أي محاولات للبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خاصة في أوقات الحظر والتعامل معاها بكل حزم وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية.