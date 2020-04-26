إيران تعلن وصول شحنة جديدة من المواد الطبية القادمة برا من ألمانيا

أعلن مسؤول إيراني، اليوم الأحد، أن شحنة جديدة من المواد الطبية القادمة من ألمانيا وصلت برا إلى البلاد.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن صادق نامدار مدير عام مصلحة جمارك معبر "بازركان" الإيراني الحدودي مع تركيا (شمال غرب) أن شحنة مواد طبية قادمة من ألمانيا وصلت إلى البلاد.

وأوضح أن هذه الشحنة هي الرابعة من نوعها التي تصل إلى البلاد مؤخرا.

وأشار إلى أن قيمة الشحنة تبلغ نحو 250 ألف يورو.

وذكر أن أول شحنة طبية ألمانية كانت وصلت للبلاد برا قبل 23 يوما.

كانت الخارجية الألمانية أعلنت قبل نحو شهر أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا بدأت في استخدام آلية "إنستكس"، التي تهدف إلى إتاحة التجارة مع إيران بالالتفاف على العقوبات الأمريكية، من أجل إرسال إمدادات طبية إلى الجمهورية الإسلامية التي تكافح من أجل التعامل مع تفشي فيروس كورونا بها.