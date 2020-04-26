بعد إجراءات الإغلاق التي اختلفت صرامتها وحدتها من دولة إلى أخرى؛ إثر تفشي فيروس كورونا المستجد، طُرحت الآن الأسئلة حول متى وكيف للحياة أن تعود إلى طبيعتها، ويعود الموظفون إلى أماكنهم في المكاتب، وفي الواقع تلك الأسئلة تلمح إلى ضرورة الاستعداد لتلك الخطوات في أي وقت عقب انتهاء الجائحة.

يقول توم فريدن المدير السابق للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC"، لموقع "اليابان توداي": "ستحتاج المكاتب إلى بدء التفكير في التدابير العملية الوقائية أكثر من أي وقت مضي، حيث يجب أن نقيس درجات حرارة جميع الأشخاص الذين يدخلون أماكن العمل، وأن تصبح موزعات المطهر التي تعمل باللمس متوفرة بشكل أكبر، واتخاذ خطوات للحد من الاكتظاظ في الأماكن العامة، وقد لا تتم مشاركة أجهزة الكمبيوتر والهواتف، وتشجيع استخدام القناع، وقد توفرها بعض أماكن العمل".

وأضاف فريدن: "أحد التأثيرات الإيجابية لفيروس كورونا، هو أن يكون عدد الاجتماعات أقل، فهناك عدد كبير جدًا من الاجتماعات يوميا دون جدوى منها".

ويضيف براندون براون عالم الأوبئة في جامعة كاليفورنيا ريفرسايد: "إن البقاء في المنزل إذا كنت مريضًا قد يتم تشجيعه مما يزيد من خلالها عدد الأيام المرضية، وقد يصبح العمل عن بعد أكثر شيوعًا للكثيرين، خاصة وأن الأشخاص تعلموا خلال عمليات الإغلاق أنه ممكن".

وتابع: "هناك شيء واحد اكتشفناه من هذا الوباء والمأوى في المنزل، وهو أن الاجتماعات الشخصية ليست ضرورية دائمًا، ويجب أن تكون الاجتماعات الافتراضية خيارًا مستمرًا من الآن فصاعدًا".

واعتقد مارك ويلكينفيلد طبيب متخصص في الطب المهني في جامعة نيويورك لانجون هيلث، أن الشركات الكبيرة أو حتى الشركات الأصغر ستحتاج إلى معالجة بعض القضايا الخاصة بالعاملين بها، لأنها تريد قوى عاملة تعود بصحة جيدة، جسديا وعقليا".

وذكر براون، أن أماكن العمل ستستمر في التنبيه على غسل اليدين بانتظام وبشكل كامل، وغالبا ما يتم تنظيف الأسطح الملامسة بشكل متكرر، ولكن يجب إيلاء اهتمام أكبر للحفاظ على الحمامات نظيفة وتحسين السباكة، حيث توجد بعض الأدلة على أن الفيروس التاجي يمكن أن ينتشر عن طريق البراز.

وأوصت ورقة نشرتها مجلة "لانسيت" مؤخرا، "بعدم تجاهل الروائح الكريهة غير المبررة في الحمامات أو المطابخ أو مناطق الغسيل"، وتضمنت نصائح لتحسين السباكة مثل وجود انحناءات على شكل حرف U تمنع تدفق الغازات العادمة.

ووفقًا لدراسة حديثة في هونج كونج، فإن إحدى خطوات التخفيف من المخاطر تتمثل في شطف المرحاض بالغطاء، لأن التدفق يمكن أن يطلق ما يصل إلى 80.000 قطرة ملوثة ويتركها معلقة في الهواء لساعات إذا لم يتم تغطيتها.

وختم ويلكينفيلد: "عندما يبدأ الناس في العودة إلى العمل، أعتقد أنه لن يعود الجميع في نفس الوقت، حيث أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا أو الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل أمراض القلب أو مرض السكري هم أكثر عرضة للمضاعفات الناشئة عن فيروس كورونا وسيعودون إلى المكاتب في وقت لاحق".