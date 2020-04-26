بلومبرج: مجلس النواب البرازيلي يتلقى طلبات لتحريك إجراءات لعزل بولسونارو

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ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء السبت، أن مجلس النواب البرازيلي تلقى طلبات لتحريك إجراءات تهدف إلى عزل الرئيس جايير بولسونارو.

ونقلت الوكالة عن ثلاثة نواب طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم أن رئيس مجلس النواب ، رودريجو مايا تلقى الطلبات لكنه لم يصدق عليها على الفور.

وأضافت الوكالة أنه تم تقديم طلبين على الأقل بعزل الرئيس للكونجرس أمس الجمعة بعد أن استقال وزير العدل، سيرجيو مورو، متهما بولسونارو بمحاولة التدخل في تحقيقات الشرطة الاتحادية.

وقال النواب الذين تقدموا بالطلبات إن مايا يعتقد أن توقيت طرح إجراءات العزل على المدى القصير خاطىء وغير مناسب ، حيث لا تزال البلاد تكافح جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت بلومبرج أن مايا لم يرد على طلب من جانبها للتعليق.