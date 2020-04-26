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غدا.. جونسون يعود لممارسة مهام عمله بعد شفائه من كورونا

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - المصدر: وكالة الأنباء الألمانية
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - المصدر: وكالة الأنباء الألمانية
CNN
نشر فى : الأحد 26 أبريل 2020 - 8:33 م | آخر تحديث : الأحد 26 أبريل 2020 - 8:33 م

صرح المتحدث باسم الحكومة البريطانية لـCNN، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيعود إلى العمل، الاثنين المقبل، بعد شفائه من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وسيتنحى وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، عن منصبه كرئيس وزراء بالإنابة، مما يسمح لجونسون بالعودة الكاملة لممارسة مهام منصبه.

وأكدت الحكومة البريطانية أن جونسون، الذي كان يدير حكومته في غضون أزمة فيروس كورونا، في حالة تشوق للعودة للعمل من جديد.

وغادر جونسون المستشفى في عيد الفصح، يوم الأحد، بعد إصابته بالوباء وقضائه عدة أيام للتعافي أكثر في تشيكرز، المنتجع الريفي لرئيس الوزراء.


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