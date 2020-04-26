 هولندا تسجل 66 وفاة و655 إصابة جديدة بكورونا - بوابة الشروق
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هولندا تسجل 66 وفاة و655 إصابة جديدة بكورونا

نور رشوان
نشر فى : الأحد 26 أبريل 2020 - 2:14 م | آخر تحديث : الأحد 26 أبريل 2020 - 2:14 م

أعلنت السلطات الصحية في هولندا، عن تسجيل 66 حالة وفاة و655 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبذلك يكون قد ارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 37845 حالة إصابة.


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