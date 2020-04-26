رئيس نادي بريشيا الإيطالي يشدد على حق لاعبه تونالي في حسم مستقبله

قال ماسيمو سيلينو رئيس نادي بريشيا الإيطالي لكرة القدم إن عدة أندية بارزة في أوروبا توجه أنظارها نحو لاعب خط وسط الفريق الشاب ساندرو تونالي /19 عاما/، ومن بينها برشلونة الإسباني، مشددا على أن الاختيار سيكون بيد اللاعب.



وفي تصريحات لشبكة "راديو سبورتيفا" نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" اليوم الأحد، قال سيلينو إن عدة أندية كبيرة أبدت اهتماما باللاعب الشاب، الذي يتوقع أن يكون من أفضل لاعبي خط الوسط في المستقبل.



وأضاف سيلينو أنه لم يدخل في أي مفاوضات بعد، وأنه وعد اللاعب بأن الاختيار سيكون بيده، علما بأنه يتمنى بقاءه ضمن صفوف الفريق لعام آخر.