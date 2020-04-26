إمهال موظفي شركة خطوط جنوب إفريقيا الجوية أسبوعا للتفاوض

تم إمهال موظفي شركة خطوط جنوب إفريقيا الجوية أسبوعا آخر للتفاوض بشأن شطب الوظائف، وإذا لم يتم التوصل إلى حل للمشاكل المالية لشركة الطيران التي تواجه أزمة كبيرة، فمن المتوقع أن يوقعوا على اتفاق تخفيض النفقات، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم السبت.

وتم منح الموظفين البالغ عددهم 4800 في الأصل حتى يوم غد الأحد لقبول حزم تخفيض النفقات، وإلا سيواجهون تبعات تصفية شركة الطيران، التي لا يمكن ضمان حزم تعويض إنهاء الخدمة فيها.

وجرت مفاوضات اليوم بين النقابات العمالية ووزارة المشروعات العامة والإداريين، حيث تقرر عدم تقديم طلب للتصفية وتعليق عملية تخفيض النفقات وعرض تعويضات إنهاء الخدمة للموظفين حتى الأول من مايو، وفقا لبيان صادر عن الوزارة.