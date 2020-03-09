إسبانيا تسجل أدنى حصيلة وفاة يومية بفيروس كورونا منذ أكثر من شهر

سجلت إسبانيا، أدنى حصيلة وفيات بفيروس كورونا منذ أكثر من شهر، خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لاتخاذ مزيد من الخطوات لتخفيف واحد من أكثر إجراءات الإغلاق صرامة في العالم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الصحة الإسبانية القول إنه تم تسجيل 288 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهى الحصيلة الأقل من 400 التي يتم تسجيلها لليوم الثالث.

وكانت حصيلة الوفيات قد بلغت ذروتها في الثاني من أبريل الجاري وبلغت 950 حالة وفاة.

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد قال مساء أمس السبت إنه يتوقع الموافقة على مزيد التخفيف لإجراءات الإغلاق.

ومن المقرر الموافقة على الإجراءات بعد غد الثلاثاء، وتشمل السماح بممارسة الرياضة في الهواء الطلق بعد الثاني من مايو المقبل.

وقد سُمح اليوم الأحد، للأطفال الذين الذين تصل أعمارهم حتى 14 عاما بمغادرة منازلهم مرة واحدة خلال اليوم لمدة ساعة، وبصحبتهم شخص بالغ، من المقرر انتهاء حالة الطوارئ السارية في إسبانيا في التاسع من مايو المقبل.