 تموين الإسكندرية تستقبل أكثر من 136 ألف طن من الأقماح المحلية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تموين الإسكندرية تستقبل أكثر من 136 ألف طن من الأقماح المحلية

تعبيرية
تعبيرية
أ ش أ:
نشر فى : الأحد 26 أبريل 2020 - 1:12 م | آخر تحديث : الأحد 26 أبريل 2020 - 1:12 م

قال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية المحاسب محمد سعد الله إن لجان استقبال القمح المحلى المشكلة من مندوبين من التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء والشركة المسوقة وجمعية القبانية قد استقبلت حتى الآن أقماح محلية بإجمالي 13696.617 طنا طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة.

يشار إلى أن موسم توريد القمح بمحافظة الإسكندرية لعام 2020 قد بدأ يوم 15 أبريل الجاري في موعده كل عام، حيث استعدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالصوامع والهناجر والبناكر والشون المعدة طبقا لمواصفات فنية معتمدة لاستقبال وتخزين الأقماح المحلية.


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