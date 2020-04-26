تموين الإسكندرية تستقبل أكثر من 136 ألف طن من الأقماح المحلية

قال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية المحاسب محمد سعد الله إن لجان استقبال القمح المحلى المشكلة من مندوبين من التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء والشركة المسوقة وجمعية القبانية قد استقبلت حتى الآن أقماح محلية بإجمالي 13696.617 طنا طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة.

يشار إلى أن موسم توريد القمح بمحافظة الإسكندرية لعام 2020 قد بدأ يوم 15 أبريل الجاري في موعده كل عام، حيث استعدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالصوامع والهناجر والبناكر والشون المعدة طبقا لمواصفات فنية معتمدة لاستقبال وتخزين الأقماح المحلية.