مصادر كويتية: 11% من العمالة المخالفة استفادوا من مبادرة «غادر بأمان»

كشفت مصادر أمنية بوزارة الداخلية الكويتية، أن 11% فقط من العمالة المخالفة لقوانين الإقامة، تقدموا للاستفادة من مبادرة "غادر بأمان" حتى الآن.

وأوضحت المصادر - في تصريح صحفي اليوم الأحد- أن 18 ألف عامل مخالف تقدموا بداية من شهر أبريل الجاري للاستفادة من المهلة التي منحتها وزارة الداخلية الكويتية لمخالفي الإقامة لمغادرة البلاد، دون تحمّل تذاكر السفر أو غرامات مخالفاتهم، والتي يتبقى على انتهائها خمسة أيام فقط.

وأشارت إلى أن نحو 142 ألف عامل، بنسبة 89% من إجمالي العمالة المخالفة البالغ عددهم 160 ألف عامل، لم يتقدموا حتى الآن لاستغلال المبادرة.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، قد أصدر قرارا في 30 مارس الماضي، يقضي بالسماح لمخالفي قانون الإقامة، بمغادرة البلاد، دون دفع أي غرامات مالية مترتبة عليهم، وكذلك دون تحمل تكاليف السفر وتذاكر الطيران، مع إمكانية عودتهم للبلاد مرة أخرى، موضحا أن القرار يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والإجراءات التي تتخذها الوزارة لمكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، وكذلك بسبب تراكم الغرامات المالية المترتبة على المخالفين لقانون الإقامة.