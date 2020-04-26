ألمانيا تحذر من خطورة الإسراع باستئناف السياحة في أوروبا



حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس من الإسراع بإعادة فتح المقاصد السياحية قبل الأوان، تزامناً مع اعتقال عشرات المتظاهرين ضد إجراءات الحجر الصحي ببرلين، وفي الوقت الذي تستعد فيه دول أوروبية عديدة للتخفيف من قيود العزل الصحي.

وأشار وزير الخارجية الألماني - في تصريح أوردته شبكة (دويتشه فيله) الألمانية اليوم الأحد- إلى ارتفاع عدد حالات العدوى في منتجع إيشغل النمساوي للتزلج حيث يُعتقد أن الكثير من السياح الألمان التقطوا العدوى.

وقال: "لقد شهدنا بالفعل ما يمكن أن تفعله العدوى الجماعية في منتجع عطلات مزدحم في الدول التي أتى منها السياح. لا يجب أن يتكرر ذلك".

وأضاف: "يتعين على أوروبا الاتفاق على مسار مشترك للعودة لحرية السفر والتنقل بعد القيود التي فرضت للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد"، متابعا: أن "السباق الأوروبي على من يسمح بحركة السياحة أولاً سيؤدي لمخاطر غير مقبولة".

وأكد ماس أن أوروبا بحاجة للاتفاق على معايير مشتركة لعودة حرية التنقل والسفر في أسرع وقت ممكن لكن بكل المسؤولية التي تقتضيها الضرورة، مضيفا: "لا يجب علينا أن نترك النجاحات التي حققناها بعد عناء في الأسابيع القليلة الماضية تذهب هباء"، مشيراً إلى أن التعجل قد يؤدي لفرض قيود على السفر لفترات أطول بكثير.

كانت السلطات النمساوية قد رفعت الأسبوع الماضي إجراءات الحجر الصحي المفروضة على ثلاثة من أشهر منتجعات البلاد من بينها إيشغل قبل أيام من انتهاء فترة القيود.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 1737 إصابة إلى 154175.