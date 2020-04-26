صرح محمد فضل نجم النادي الأهلي السابق، وعضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة أنه ليس غاضبا على الاطلاق من النادي الأهلي.

وقال فضل في تصريحات لقناة «أون تايم سبورت» إنه غضب من بيان مجلس إدارة النادي الأهلي بشأن أحداث مباراة السوبر المصري التي أقُيمت في الإمارات لأنه تم توجيه اتهام له بأن شريط المباراة الأصلى لم يتم الحصول عليه من الجانب الإماراتي.

وأضاف:" تجمعني علاقة جيدة مع محمود الخطيب رئيس النادي ومع أعضاء مجلس الإدارة الحالي، ولكن فيما يتعلق بالجزء الخاص بي في بيان الأهلي هو خاطئ تماما، لأن المسؤولين بالأهلي قاموا بالفعل الاطلاع على الشريط الأصلي الخاص بالمباراة وهذا يؤكد أنني كنت على حق".

وواصل:" ترشحي لعضوية مجلس إدارة الأهلي أمر وارد خلال الفترة المقبلة، خاصة أني أبن من أبناء النادي ولكن عندما تصبح الأمور واضحة".

وأوضح:" كنت أتمنى من إدارة الأهلي عدم التسرع وإصدار البيان بشأن عقوبات السوبر، لكن ذلك لم يؤثر على علاقتي مع الخطيب، فالعمل العام يجب أن يكون بعيدا عن العلاقات الشخصية".

وأتم:" بحسن نيتي اعتقد أن الموضوع الخاص بشريط المباراة الذي تحدثت عنه وصل إلى الخطيب بشكل خاطئ ولهذا تم توجيه اللوم لي خلال البيان".