انتظام صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة في البحيرة

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، انتظام عملية صرف المرحلة الثانية من المنحة المقدمة للعمالة غير المنتظمة، والتي بدأت اعتبارا من اليوم الأحد وتستمر حتى 10 مايو المقبل، من خلال مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي، بالإضافة إلى ضم كل من تخلفوا عن الصرف خلال المرحلة الأولى.

ووجه " آمنه"، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع مديرية القوي العاملة، بتجهيز مكاتب البريد وفروع بنك الائتمان الزراعي بأماكن انتظار للمواطنين المستحقين لإتمام عملية الصرف ، مع تنفيذ اعمال الرش والتطهير لمنافذ الصرف.

وشدد المحافظ، على تيسير عملية صرف المنحة للعمالة الغير منتظمة وتطبيق للخطة التي وضعتها المحافظة في تنسيق وتنظيم عملية الصرف، وذلك ضمن اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وناشد جميع الفئات المستحقة لتلك المنحة ، بالالتزام بتطبيق النظام في الدخول والخروج من المنافذ ، لافتاً إلى عدم التوجه لمنافذ الصرف إلا بعد التأكد من الإفادة برسالة نصية على الهاتف، والتي توضح الموعد والمكان المُحدد الذي سيتم الصرف منه، مؤكد أن مواعيد العمل فى فروع صرف المنحة للمستحقين ستبدأ من الساعة 9 صباحاً وحتى 4 عصراً خلال شهر رمضان .