مبادرة تنقذ أسماك تشيلي من نفايات شباك الصيد البلاستيكية المدمرة

يرمي الصيادون بعض شباكهم البلاستيكية فى المحيط لتعمل كوحوش متحركة تقبض على الأسماك والدلافين لتقتلها خنقًا فى الأعماق، ولكن فى جنوب تشيلى، إحدى أكثر المناطق امتلاء بنفايات البلاستيك، قرر عدد من الرياضيين عمل مبادرة بدأت بسيطة ولكنها نجحت فى إنقاذ الحياة البحرية هناك من نفايات بلاستيك شباك الصيد التى أفسدت محيطات العالم.

ويقول ريمون مالدنادو، مسئول فى قرية تومبز التشيلية لصحيفة الجارديان البريطانية معبرًا، عن الوضع المأساوى السابق، إن الصيادين كانوا يلقون شباكهم الخربة فى أى مكان يريدون.

وانطلقت مبادرة بيوريا على يد 3 هواة ركوب أمواج أمريكيين، والذين عملوا منذ سنين مع الصيادين المحليين فى القرية لجمع الشباك الملقاة فى المحيط من أجل فرزها وتنظيفها وإعادة تدويرها فى مصنع قائم بمدينة كونسبسيون؛ لتصبح مواد جديدة من النايلون والبوليستر تباع لمصانع البلاستيك كبديل عن شراء البلاستيك الجديد، وإضافة حمل جديد على البيئة.

وبنجاح المبادرة أصبح البلاستيك المعاد تدويره مكونًا أساسيًا فى كل ما يستخدمه أهل القرية وما حولها، بدءا من القبعات ومرورًا بقطع غيار للدراجات، وأجزاء من الكراسى المكتبية ووصولًا لأن يكون ذلك البلاستيك مكونًا لمكعبات جينجا الشهيرة.

ويذكر أنه يتم إلقاء أكثر من 8 ملايين أطنان بلاستيك فى المحيطات سنويًا، بينما يرجح أن يزيد إنتاج البلاستيك بـ40% بعام 2030 ما سيكون له أثر مفجع على المحيطات، إذ يقدر أن يفوق وزن البلاستيك وزن أسماك المحيطات إذا استمر إنتاجه بتلك الوتيرة حتى عام 2050.

وتصنع خطوط إنتاج ملابس مثل نورث بوينت أو جيرل فريند، ملابسها بالكامل من مواد معادة التدوير من نفايات البلاستيك بالمحيطات، بينما تدخل تلك المواد بشكل غير أساسى فى صناعة الملابس لدى خطوط إنتاج شهيرة مثل أديداس ونايكى.

وتعانى صناعة إعادة تدوير البلاستيك تأخرا فى النمو؛ إذ لا يفوق حجمها 10% مقابل البلاستيك المنتج بأمريكا الشمالية.

وحاولت بيوريا من قبل فى عام 2013، إعادة تدوير بلاستيك المحيطات فى أمريكا لصنع ألواح ركوب الأمواج، ولكن الأمر فشل بحسب ديفيد ستوفر أحد مؤسسى المجموعة الذى يقول، إن بلاستيك المحيطات غير مناسب لصنع الأدوات المتينة فهو بلاستيك ردىء ومتهالك ومحاولة صنع شىء قيم منه تستهلك الوقت ولا تجلب الربح.

ولكن بدلًا من ذلك تيقنت المجموعة من أن إعادة تدوير نفايات شباك الصيد فى تشيلى وبيعها كبلاستيك خام للصناعة ستكون مربحة ما يعطى عمرا أطول للمبادرة.

ولتحقيق ذلك أمضى بن نيبر أحد أعضاء الفريق، عامين مع صيادى القرى التشيلية للتنسيق معهم.

وجرى الاتفاق على أن يكون للصيادين أرباح بقدر الشباك التى يجمعونها أو يسلمونها دون رميها بينما سيتم مكافأة شركات الصيد الكبيرة بإعطائها شهادات جودة «شكرًا لمجهوداتها»، إذا شاركت بالمساعدة.

وتمكن مرفأ مكونسبسيان التابع لبيوريا، من معالجة 800 طن سنويًا من نفايات الشباك، وإنتاج مليونى رطل من البلاستيك الخام المعاد تدويره للمصانع.

ووسع الفريق نطاق عمله ليشمل مناطق فى دولتى الأرجنتين وبيرو، بينما عقد الفريق اتفاقية مع اتحاد الصيادين الوطنى فى تشيلى، وكذلك يرجح أعضاء الفريق اقتراب قدرتهم على معالجة 100% من نفايات شباك الأرجنتين مع العلم أن نفايات شباك الصيد تشكل 10% من إجمالى نفايات البلاستيك فى محيطات العالم.

ويقول مات دواير، المسئول عن إعادة تدوير المواد فى بتاجونيا الأرجنتينية، إن جميع الطواقى فى المنطقة تصنع من البلاستيك الخام الذى جلبته المبادرة بواقع 60 طنًا من المواد الخام المعاد تدويرها.

ويضيف «دواير»، أنهم فى طريقهم لتصنيع سترات من ذلك البلاستيك نظرًا لقدرته على الاستمرار لـ30 سنة دون أن يبلى.