مسؤول كوري جنوبي: «كيم جونج أون» على قيد الحياة وبصحة جيدة

قال مسؤول كوري جنوبي ، اليوم الأحد، إن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، "على قيد الحياة وبصحة جيدة"، وذلك بعد أن ترددت شائعات مؤخرا عن وفاته.

وأوضح تشونج إن مون، مستشار الرئيس الكوري الجنوبي ، مون جاي إن، لشؤون السياسة الخارجية، لشبكة (فوكس نيوز) الأمريكية: "موقف حكومتنا ثابت .. كيم جونج أون على قيد الحياة وبصحة جيدة. إنه يقيم في منطقة وونسان منذ 13 نيسان/أبريل. لم يتم اكتشاف أي تحركات مريبة حتى الآن".

يذكر أن كيم لم يظهر على الملأ منذ حوالي أسبوعين منذ 11 نيسان/إبريل، عندما كان يرأس اجتماعا لحزب العمال الحاكم.

غير أن التقارير التي أوردتها وسائل الإعلام الكورية الشمالية لم تتحدث عن مكان كيم جونج أون أو حالته الصحية.

ووسط تصاعد الشائعات بشأن الحالة الصحية للزعيم الكوري الشمالي، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم الأحد أن كيم أعرب عن "تقديره" للعمال الذين يبنون منشأة في منطقة "سامجيون" الحدودية الشمالية.

وأصدرت الإذاعة الكورية الشمالية تقريرا مماثلا أيضا اليوم، يقول إن كيم قدم شكره للعمال، الذين يساهمون بإخلاص في بناء محطة لتوليد الكهرباء.

وتجرى عمليات بناء نشطة وأشغال تنموية في مقاطعة سامجيون الواقعة قرب جبل بايكدو، الذي يرمز للأسرة المؤسسة لكوريا الشمالية.