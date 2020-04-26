الخارجية الفلسطينية: وفاة أحد أبناء الجالية في أمريكا ليرتفع الإجمالي لـ37 حالة

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بوفاة أحد أبناء الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية يبلغ من العمر 80 عاما، حيث كان يعالج من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت الخارجية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - "إن الحاج أسعد سعادة كان يخضع للعلاج بسبب إصابته بفيروس كورونا في مستشفى بويمنت دير بورن في ولاية متشيغن الأمريكية، وبوفاته يرتفع عدد الوفيات في صفوف الجالية إلى 37 شخصا، فضلا عن إصابة 644 حالة".

وكانت الخارجية الفلسطينية قد أعلنت، في تقرير أصدرته في وقت سابق اليوم، وفاة المواطن توفيق هاشم ذياب (60 عاما) في ولاية نيوجيرسي بسبب فيروس كورونا، فضلا عن تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا.