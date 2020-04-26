وزير الخارجية الأردني يؤكد دعم بلاده للدعوة المشتركة لهدنة إنسانية بليبيا

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي اليوم الأحد أن بلاده يدعم الدعوة المشتركة لوزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية إلى هدنة إنسانية في ليبيا واستلهام روح شهر رمضان المبارك، واستئناف المحادثات في سبيل وقف حقيقي لإطلاق النار واستئناف محادثات السلام.

وأضاف الصفدي في تصريح أوردته وكالة الانباء الاردنية، دعم الأردن للدعوة الأوروبية ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والقائم بأعمال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا ستيفاني توركو وليامز إلى هدنة إنسانية في ليبيا.

وأوضح أن الأردن يضم صوته إلى الأصوات التي تدعو الفرقاء في ليبيا إلى الحوار ونبذ العنف والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة وفي مقدمتها جائحة كورونا وتبعاتها، مشددا أيضاً على أهمية الاستجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف كل النزاعات.