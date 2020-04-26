 الكرملين : الرئيس الروسي قد يدلي بخطاب حول كورونا الأيام المقبلة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الكرملين : الرئيس الروسي قد يدلي بخطاب حول كورونا الأيام المقبلة

أ ش أ:
نشر فى : الأحد 26 أبريل 2020 - 3:14 م | آخر تحديث : الأحد 26 أبريل 2020 - 3:14 م

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية ( الكرملين ) دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يدلي بخطاب جديد حول وضع فيروس "كورونا" في روسيا خلال الأيام المقبلة.
وقال بيسكوف اليوم الأحد في تصريح للقناة التلفزيونية " روسيا ــ 1" :"أعتقد أننا سنسمع لخطاب من رئيس الدولة خلال الأسبوع المقبل لتقييم الاحتمالات بشأن الفيروس التاجي".
يُذكر ان الرئيس الروسي ألقى بخطابين للشعب الروسي على ضوء تفشي فيروس " كورونا" في روسيا ، دعا خلالهما المواطنين الروس إلى البقاء في المنزل ووقف الأعمال خلال شهر أبريل الجاري.


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