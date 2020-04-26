الكرملين : الرئيس الروسي قد يدلي بخطاب حول كورونا الأيام المقبلة

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية ( الكرملين ) دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يدلي بخطاب جديد حول وضع فيروس "كورونا" في روسيا خلال الأيام المقبلة.

وقال بيسكوف اليوم الأحد في تصريح للقناة التلفزيونية " روسيا ــ 1" :"أعتقد أننا سنسمع لخطاب من رئيس الدولة خلال الأسبوع المقبل لتقييم الاحتمالات بشأن الفيروس التاجي".

يُذكر ان الرئيس الروسي ألقى بخطابين للشعب الروسي على ضوء تفشي فيروس " كورونا" في روسيا ، دعا خلالهما المواطنين الروس إلى البقاء في المنزل ووقف الأعمال خلال شهر أبريل الجاري.