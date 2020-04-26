وكيله: مشاركة أحداد في مباراة الرجاء والزمالك بيد مرتضى منصور

كشف محمد عزيز، وكيل أعمال حميد أحداد، لاعب الزمالك المعار إلى ناد الرجاء المغربي، عن موقف اللاعب من المشاركة أمام الفارس الأبيض، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

وقال عزيز في تصريحات تلفزيونية: "الزمالك هو من لديه الكلمة الأخيرة، في مشاركته من عدمها".

وأضاف: "هذا البند لا يعترف بيه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لكن الرجاء يفضل الجلوس مع رئيس النادي مرتضى منصور للوصول".

وتابع: "في حالة عدم الوصول لحل مع رئيس الزمالك، لن نصعد الأمور للفيفا، ولن يلعب أحداد المباراة".

وعن صحة حصول نادي اللاعب الأصلي الحسن الجديدي، على نسبة 20% من إعارته للرجاء واصل عزيز: "هذا الأمر بين الزمالك ونادي الدفاع الحسني الجديدي، لكني أعتقد أن نسبة 20% من الإعارة شيء قليل جدًا ولا يستحق".

وأردف: "لو فيه بيع ممكن نتكلم عن هذه النسبة، نادي الزمالك أعطى الفرصة لاحداد من أجل اللعب والمشاركة لأن المهم بالنسبة له هي مشاركة اللاعب".

وعن موعد انتهاء إعارة اللاعب واصل: "نحن نخضع للفيفا في هذه الأمور، لو أخبرونا بانتهاء الإعارة بآخر مباراة للاعب مع فريقه في الموسم، سيضطر حميد أن يكمل مع الرجاء حتى النهاية".

وكيل اللاعب المغربي تحدث أيضا عن حقيقة مفاوضات الرجاء ع اللاعب لضمه نهائيًا: "قبل كورونا كان هناك بعض المناقشات بالنسبة لهم هو لاعب مهم، لكن حاليًا لا يوجد أي تحركات من جانب الرجاء لضم حميد احداد".

وعن الطرف الذي يدفع راتب اللاعب أتم: الزمالك لا يدفع أي شيء لأحداد حاليًا، الرجاء هو من يتكفل بكل شيء".