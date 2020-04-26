5 طرق تحفزك على ممارسة الرياضة يوميا خلال فترة الحظر المنزلي

بعد إغلاق الصالات الرياضية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، أصبح هناك إقبال كبير من المواطنين لشراء الأدوات الرياضية كالأوزان، حيث يستعد الأشخاص لممارسة الرياضة أثناء العزل في المنزل.

ولكن ثبت أن تغير عادة ممارسة التمارين الرياضية من الجيم إلى المنزل هو أمر صعب بالنسبة للبعض، فقد يتكاسل الأشخاص في بعض الأيام ويفضلون القيام بأشياء أخرى، وفقاً لمجلة "وومينز هيلث"؛ وذلك بسبب صعوبة الحصول على دافع للتمرين عندما يكون روتينك محطما، ويقتصر وجودك على الجدران الأربعة نفسها كل يوم، إلا أن التمارين طريقة مفيدة للتكيف مع هذا الوضع، فالرياضة تعمل على تحسين الصحة البدنية والعقلية، والاحتياج إلى ذلك ضروري الآن أكثر من أي وقت مضى.

إليك بعض الطرق القابلة للتحقيق التي يمكنك من خلالها الحفاظ على حماسك ودوافعك لمواصلة الرياضة أثناء البقاء في المنزل:

1- ابحث عن نشاط تستمتع به بالفعل

عندما يتعلق الأمر بالسلوكيات الصحية، فعلم التحفيز يتجه بقوة لصالح ممارسة الرياضة بمتعة، فإجبار نفسك على ممارسة تمرين معين لا تحبه لأنه شائع فقط قد لا يجعلك نشيطًا أو محفزاً.

ووفقًا للدكتورة إليانور كويستيد، الخبيرة في النشاط البدني والتحفيز في جامعة كيرتن الأسترالية، فإننا "عندما نفعل أشياء لأننا اخترناها لنستمتع بها، فالحفاظ على الحماس أسهل بكثير".

2- مارس الرياضة مع الآخرين عن بعد

إن البعد عن الصالات الرياضية أمر صعب بالنسبة لكثير من ممارسي الرياضة؛ وذلك لافتقاد الزملاء والرفاق في الجيم الذين يحمسون بعضهم، ويجعلون حتى أصعب التمارين الرياضية ممتعة.

وعلى الرغم من أننا جميعًا في المنزل، فإن هذا لا يعني أنه لا يمكننا الحصول على بعض الرفقة في التدريبات، فالعديد من الصالات الرياضية تقدم دروسًا على تطبيق "زووم"، حيث بإمكانك رؤية أصدقائك، أو يمكنك ممارسة الرياضة عبر الإنترنت مع أصدقائك.

3- ضع لنفسك بعض الأهداف

يعد تحديد الهدف طريقة مهمة لإبقائك على المسار الصحيح أثناء ممارسة الرياضة، فيمكنك وضع أهداف صغيرة ولكنها قابلة للتحقيق وواقعية، وقد يكون شيئًا بسيطًا مثل المشي لمدة 30 دقيقة كل يوم أو التركيز على مهارة معينة تريد تحسينها.

4- لا تفكر في شكل جسمك

إن عبارة "لا أعذار" موجودة بكامل قوتها الآن، في محاولة لجعلنا جميعًا نستخدم وقت العزل هذا لتجنب زيادة الوزن، ووفقًا للدكتور كويستيد، فمن غير المحتمل أن يكون هذا النوع من التفكير مفيدًا.

فالتركيز على ما تبدو عليه أجسامنا ليس شيئاً لطيفاً، ولهذا عليك فك الارتباط وإلغاء متابعة أي شيء يحاول أن يجعلك أفضل خلال الحجر الصحي، وبدلاً من ذلك، احط نفسك بأشخاص وأنشطة تجلب لك المتعة والشعور بالإنجاز.

5- اظهر لنفسك بعض الشفقة

العالم مخيف الآن بعض انتشار جائحة كورونا، لذا قد يفضل البعض قضاء الوقت على الأريكة وعدم ممارسة الرياضة، ولكن بدلاً من توبيخ نفسك على هذا الكسل، حاول الوصول إلى بعض التعاطف مع الذات، فحاول طمأنة نفسك وتشجيعها على المحاولة مرة أخرى، فمن المرجح أن يجعلك هذا الموقف تتحمس أكثر.